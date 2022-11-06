Лія розповіла, що підготуватися до виступу їй допоміг батько Костянтин Меладзе.

Дочка відомого композитора Костянтина Меладзе стала учасницею вокального проекту "Голос країни-12". На "Нокаутах" вона чуттєво виконала пісню гурту "Океан Ельзи" - "На небі".

Дівчина зізналася, що просила свого батька допомогти їй з аранжуванням:

"Насправді, я сказала татові, що хочу, щоб пісня була такою, ніби я сиджу на хмарі".

В результаті тренерам проекту, в тому числі наставниці Лії - Наді Дорофєєвій - дуже сподобався її виступ. Після того як дочка Меладзе виконала пісню, судді попросила виконавця цього хіта Святослава Вакарчука заспівати з дівчиною. Він з радістю погодився, і варто помітити, що у них вийшов приголомшливий дует.

Нагадаємо, виступ Лії Меладзе на етапі "Вокальних боїв" вирізали з ефіру. Відомо, що програма знімалася ще до 24 лютого, тому учасники могли виконувати пісні російською мовою. Але після повномасштабного російського вторгнення творці проекту вирішили українізувати її, позбувшись російських пісень.

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