Маша зняла відео з лікарні.

16-річна дочка української співачки Олі Полякової - Маша - опублікувала в TikTok відео з лікарні.

У кадрі дівчина лежить на лікарняному ліжку, а до неї приєднані різні медичні апарати. Що саме сталося Маша не розповіла. Судячи з відео, блогер добре себе почуває. Вона посміхається і навіть підтанцьовує в такт музиці.

Зазначимо, раніше Маша Полякова показала в TikTok зуб, який їй вирвали на початку жовтня. За такий ролик її заблокували в соціальній мережі. Дівчина тоді дуже засмутилася і навіть записала звернення до керівництва.

"TikTok ... я тільки що зробила зуби. Виривала зуб, ось! І за що він так? Це нечесно. Насправді TikTok пішов ти нах*й", - сказала Маша Полякова.

Можливо, зараз дівчина потрапила до лікарні саме через вирваний зуб. Втім, так припустили і її шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич