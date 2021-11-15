Вся сім'я співачки "застрягла" на островах, що дуже засмутило 16-річну Машу.

Відома українська співачка Оля Полякова розповіла неприємну історію: їй разом зі своєю сім'єю довелося на день затриматися на Мальдівах. Через вимушене продовження відпустки старша дочка артистки гірко розридалася прямо на камеру.

Відео зі сльозами дочки співачка показала в Stories свого Instagram.

Полякова розповіла, що її сім'я "застрягла" на островах, бо їх виліт зірвався. Співачці разом з дітьми й чоловіком доведеться провести на Мальдівах ще одну ніч через зламаний гідроплан. Вони не змогли потрапити на останній рейс і пропустили виліт. Сама Полякова не сильно сумує через продовження відпустки, бо додатковий день, за її словами, вони можуть провести на островах безплатно.

Однак старша дочка співачки, Маша Полякова, зовсім не рада зриву вильоту. 16-річна дівчина гірко розридалася прямо на камеру, бо вона боїться не потрапити на концерт своєї групи. Дочка Полякової дуже переживає через те, що може не встигнути прилетіти в Україну на виступ.

Однак сама співачка поспішила втішити старшу спадкоємицю. Полякова запевняє, що її дочка обов'язково встигне на концерт, бо він призначений на 17 листопада. Вранці цього дня сім'я артистки вже повинна приземлитися в Україну, тому виступ має "залізно" відбутися.

Аргументи матері навряд чи спрацювали. Маша Полякова продовжувала ридати й схлипувати, переживаючи про свій концерт. Однак сама співачка не сумує - артистка жартує про те, що Всесвіт виконав її бажання. За словами Полякової, сьогодні вона кинула в океан монетку, і загадала бажання повернутися на Мальдіви. Результат не змусив себе довго чекати - через кілька годин після цього співачка дізналася, що її відпустка продовжується.

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Автор: Віолетта Орлова