Стася Ровінська зазначила, що не може назвати свою маму алкоголічкою.

Українська телеведуча Стася Ровінська прокоментувала чутки про алкоголізм своєї матері Сніжани Єгорової. За її словами, вона не може назвати свою матір алкоголічкою. А те, що про неї розповідає її колишній чоловік Антін Мухарський - неправда.

"Можу погодитися тільки, що їй не варто його (алкоголь, – ред) вживати, тому що у неї і так характер не дуже хороший, а коли вона вип'є – це все загострюється. Але назвати її алкоголічкою я, звичайно, не можу, це неправда. І коментувати слова Антіна я теж не хочу, тому що у мене були ситуації, коли я йому писала: "Навіщо ти брешеш?", а він мені: "Це війна, дитинко, нічого особистого", - розповіла Стася в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Також вона додала, що не поважає Антіна Мухарського. За словами Ровінської, вони з її мамою один одного вартують.

Нагадаємо, раніше Стася Ровінська розплакалася, розповідаючи про розмову з мамою на початку війни в Україні.

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