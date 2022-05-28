Українська телеведуча Стася Ровінська прокоментувала чутки про алкоголізм своєї матері Сніжани Єгорової. За її словами, вона не може назвати свою матір алкоголічкою. А те, що про неї розповідає її колишній чоловік Антін Мухарський - неправда.
"Можу погодитися тільки, що їй не варто його (алкоголь, – ред) вживати, тому що у неї і так характер не дуже хороший, а коли вона вип'є – це все загострюється. Але назвати її алкоголічкою я, звичайно, не можу, це неправда. І коментувати слова Антіна я теж не хочу, тому що у мене були ситуації, коли я йому писала: "Навіщо ти брешеш?", а він мені: "Це війна, дитинко, нічого особистого", - розповіла Стася в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Також вона додала, що не поважає Антіна Мухарського. За словами Ровінської, вони з її мамою один одного вартують.
Нагадаємо, раніше Стася Ровінська розплакалася, розповідаючи про розмову з мамою на початку війни в Україні.