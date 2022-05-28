Сніжана Єгорова не підтримала свою дочку, коли почалася війна в Україні.

Українська телеведуча Стася Ровінська, яка була змушена переїхати в США через війну в Україні, розповіла про розмову зі своєю мамою Сніжаною Єгоровою.

В інтерв'ю Аліні Доротюк дівчина зізналася, що в перші дні війни зняла на відео, як її дитина плакала, сидячи в підвалі, і відправила його своїй мамі. Вона написала їй, що Росія обстрілює Україну, але слів підтримки від неї вона так і не почула.

"Вона відповіла: "Я вас всіх попереджала, що буде війна. Ви мені не повірили. Так що тепер сидіть"", - процитувала свою маму Стася.

Також телеведуча зізналася, що обговорювала з мамою звірства окупантів в Україні. За її словами, Єгорова удала, що нічого не відбувається.

"А чого ти кричиш? Ти жива? З тобою все добре? Ну і все", - сказала Єгорова своїй дочці.

"Людина стільки часу прожила в Україні. Зараз вона відверто бреше. Або їй гроші платять за це", - сказала Ровінська зі сльозами на очах.

Нагадаємо, раніше Стася Ровінська повідомила новину про те, що разом з трьома дітьми і чоловіком переїхала в Нью-Йорк. За словами ведучої, у її сім'ї немає коштів тримати їх життя на паузі в Європі.

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