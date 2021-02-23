Дорофєєва має розкішний вигляд/ фото instagram.com/nadyadorofeeva
Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка виступає під творчим псевдонімом Dorofeeva, здивувала своїх дописників в Instagram "вологим" фото.Читайте такожРегіон Тодоренко знову натрапила в Instagram на жорсткий хейт
На опублікованому в соцмережі знімку артистка постала в чуттєвому образі.
У кадрі Дорофєєва позує в ультрамодному вбранні з об'ємними рукавами. На фотографії вона з вологим макіяжем та з ефектом мокрого волосся.
Надя заінтригувала своїх фанів підписом до фото: "Перечитав мої думки, а вони всі... про тебе. Soon".
Можливо, співачка натякає на вихід нової пісні / фото instagram.com/nadyadorofeeva
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