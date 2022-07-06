Шанувальники розкритикували співачку за російську мову.

Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила похвалитися з шанувальниками успіхами своєї нової російськомовної пісні Raznotsvetnaya, але вони відреагували на це не найкращим чином.

Так, Надя написала в Instagram, що кліп на цю пісню переглянули п'ять мільйонів разів. При цьому шанувальники переконані, що співачка не на часі оприлюднила уривок з російської пісні, враховуючи те, що Росія напала на Україну.

"Я вже нічого не можу слухати російською. Просто фу", "А чому російською мовою?", "Не думаю, що зараз час співати мовою, якою розмовляють вбивці дітей", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

При цьому Дорофєєва поспішила нагадати, що раніше оголосила конкурс на кращу адаптацію пісні Raznotsvetnaya на українську мову і порадила дурненьким підписникам прочитати її пост уважніше.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва оголосила, що переведе один зі своїх хітів українською мовою.

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