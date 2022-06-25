Незадовго до повномасштабного вторгнення вона випустила російськомовну пісню "raznotsvetnaya", яка стала дуже популярною.

Українська співачка Надя Дорофєєва незадовго до 24 лютого 2022 року випустила свій хіт "raznotsvetnaya". Композиція дуже добре "зайшла" користувачам. Зараз артистка задумалася над тим, щоб перекласти її на державну мову.

У себе в Instagram-блозі Надія оголосила, що шукає талановитих авторів, які б допомогли професійно переробити пісню на українську мову. Залишити заявки можна за посиланням в шапці профілю Дорофєєвої.

"Напередодні війни я випустила трек raznotsvetnaya. Але зараз для всіх нас існують тільки два кольори – жовтий і блакитний.

І саме їх не вистачає моїй пісні! Тому я оголошую конкурс на найкращу адаптацію треку українською. Ми представимо нову версію пісні, і автор отримає грошову винагороду. Звичайно, я познайомлю його з вами!",- висловилася зірка.

Нагадаємо, раніше мультиартист Monatik дав інтерв'ю Славі Дьоміну і розповів, чи планує перекладати українською мовою своїх хіти. Співак вважає, що на момент їх виходу вони були актуальні і подарували неймовірні емоції, тому він не хоче витрачати час на те, щоб змінити минуле.

Однак він готовий писати нові пісні українською, які підкорять слухача ще більше.

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