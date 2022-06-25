Українська співачка Надя Дорофєєва незадовго до 24 лютого 2022 року випустила свій хіт "raznotsvetnaya". Композиція дуже добре "зайшла" користувачам. Зараз артистка задумалася над тим, щоб перекласти її на державну мову.
У себе в Instagram-блозі Надія оголосила, що шукає талановитих авторів, які б допомогли професійно переробити пісню на українську мову. Залишити заявки можна за посиланням в шапці профілю Дорофєєвої.
"Напередодні війни я випустила трек raznotsvetnaya. Але зараз для всіх нас існують тільки два кольори – жовтий і блакитний.
І саме їх не вистачає моїй пісні! Тому я оголошую конкурс на найкращу адаптацію треку українською. Ми представимо нову версію пісні, і автор отримає грошову винагороду. Звичайно, я познайомлю його з вами!",- висловилася зірка.
Нагадаємо, раніше мультиартист Monatik дав інтерв'ю Славі Дьоміну і розповів, чи планує перекладати українською мовою своїх хіти. Співак вважає, що на момент їх виходу вони були актуальні і подарували неймовірні емоції, тому він не хоче витрачати час на те, щоб змінити минуле.
Однак він готовий писати нові пісні українською, які підкорять слухача ще більше.