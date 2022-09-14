Співачка не вперше показує, що проводить з ними час.

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні 2022 року повідомила про розірвання стосунків зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, показала милі кадри, зняті під час проведення часу з новим коханим. Так, попри те, що дітей у Дорофєєвої немає, із сином Михайла Кацуріна вона все ж порозумілася.

Співачка вже не перший раз демонструє в своєму блозі фото і відео, що підтверджують те, що вона часто буває разом з малюками свого бойфренда.

Цього разу вона зняла Кацуріна, який тримає на руках свого сина Івана. Хлопчик сидів на руках у батька і грався з пустушкою.

Відео дня

Зазначимо, Вова Дантес також публікує у себе в блозі відео і фото, на яких зображена Даша Кацуріна зі своїми дітьми. З цього можна зробити висновок, що екс-сім'я Кацуріних розлучилася мирно і неконфліктно розділила час, який партнери зможуть проводити з дітьми.

"Які гарні люди", - написала Дорофєєва на відео в Instagram-stories.

Нагадаємо, нещодавно Дантес виправдався за жорсткий жарт про секс Дорофєєвої і Кацуріна. Так, під час одного зі своїх стендап-виступів він сказав: "Мені складно ще займатися сексом з дівчиною в одній кімнаті з дитиною свого найкращого друга, поки він тр*хає мою колишню дружину". Через це висловлювання його гостро розкритикували.

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