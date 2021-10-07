Це сталося сьогодні в центрі Києва.

7 жовтня в центрі Києва патрульна поліція зупинила українську співачку Надю Дорофєєву. Відповідні кадри з'явилися в її Instagram.

Дівчина не сказала, що саме стало причиною того, що її зупинили поліцейські. При цьому на кадрах видно, як Надя щось підписує.

"Це патрульна поліції моди. Ви заарештовані", - з гумором підписала фото Дорофєєва.

На дані знімки в коментарях відреагувала реперка alyona alyona: "Пред'явіть ваші бирки на одязі". Шанувальники також прокоментували дану подію: "Я бачу небезпеку!", "У вас є один телефонний дзвінок своєму стилісту", "Довелося автограф залишити", "Небезпечна українка".

Читайте такожЗірка "Ейфорії" Зендея спантеличила фанів "вагітною" сукнеюНагадаємо, раніше Дорофєєва заворожила фанів мегастильним аутфітом.

Хто така Надя Дорофєєва

Співачка здобула популярність завдяки участі в групі "Время и Стекло" з Олексієм Завгороднім. Дует проіснував 10 років, і в 2020 році вони вирішили піти кожен своєю дорогою. Олексій більш активно почав виступати з групою MOZGI, а Надя пішла в сольне плавання.

Сольний проект співачки називається DOROFEEVA. Вона вже встигла випустити альбом, який називається Dofamin. У 2021 Надія Дорофєєва увійшла в топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время". Також вона є дружиною українського співака Володимира Дантеса.

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Автор: Діана Могилєвич