Дорофєєву затримала поліція / instagram.com/nadyadorofeeva

7 жовтня в центрі Києва патрульна поліція зупинила українську співачку Надю Дорофєєву. Відповідні кадри з'явилися в її Instagram.

Дівчина не сказала, що саме стало причиною того, що її зупинили поліцейські. При цьому на кадрах видно, як Надя щось підписує.

"Це патрульна поліції моди. Ви заарештовані", - з гумором підписала фото Дорофєєва.

На дані знімки в коментарях відреагувала реперка alyona alyona: "Пред'явіть ваші бирки на одязі". Шанувальники також прокоментували дану подію: "Я бачу небезпеку!", "У вас є один телефонний дзвінок своєму стилісту", "Довелося автограф залишити", "Небезпечна українка".

Дорофєєву затримала поліція / instagram.com/nadyadorofeeva

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Хто така Надя Дорофєєва

Співачка здобула популярність завдяки участі в групі "Время и Стекло" з Олексієм Завгороднім. Дует проіснував 10 років, і в 2020 році вони вирішили піти кожен своєю дорогою. Олексій більш активно почав виступати з групою MOZGI, а Надя пішла в сольне плавання.

Сольний проект співачки називається DOROFEEVA. Вона вже встигла випустити альбом, який називається Dofamin. У 2021 Надія Дорофєєва увійшла в топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время". Також вона є дружиною українського співака Володимира Дантеса.

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Автор: Діана Могилєвич