Співачка постала в стильному міні.

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує в модному міні-костюмі.

Зірка одягла чорний топ і міні-спідницю, розшиту бісером у вигляді квіточок. Наверх Надя накинула подовжений білий піджак вільного крою. Волосся вона зібрала у високий пучок і нанесла легкий макіяж.

"Ой, хлопці, як я кайфую на таких творчих, класних зйомках", - підписала фото Дорофєєва.

"Надю, образ бомба, гармата, ракета, вогонь", "Ох і дівчина", "Ну як можна бути такою красивою?", "Надю, тобі так личить цей образ і така зачіска, і взагалі вау", - пишуть шанувальники в коментарях.

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Співачка здобула популярність завдяки участі в групі "Время и Стекло" з Олексієм Завгороднім. Дует проіснував 10 років, і в 2020 році вони вирішили піти кожен своєю дорогою. Олексій більш активно почав виступати з групою MOZGI, а Надя пішла в сольне плавання.

Сольний проект співачки називається DOROFEEVA. Вона вже встигла випустити альбом, який називається Dofamin. У 2021 Надія Дорофєєва увійшла в топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время". Також вона є дружиною українського співака Володимира Дантеса.

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Автор: Діана Могилєвич