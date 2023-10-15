Задніпровський зазначив, що у Ступки було велике его.

Український актор багато років був керівником Театру імені Івана Франка в Києві. Актори, в тому числі і Назар Задніпровський, згадують про нього як про суворого керівника, який часом міг навіть довести до сліз.

"Керівником він був суворим, солоденьким не був ніколи. Бував і в гарному настрої, і в поганому... Богдана Сильвестровича вам ніхто не згадає як м'яку людину. Ні-ні! Він був жорсткий, навіть жорстокий. Так-так. Справедливий, іноді несправедливий. Мене не раз доводив до сліз. Та хіба тільки я? А Хостікоєв, а Бенюк? Вони роками нічого не грали в театрі", - розповів Задніпровський в інтерв'ю "Обозревателю".

Він додав, що у Ступки був величезний талант, але его було не менше. За його словами, Богдан Сильвестрович тільки себе вважав геніальним актором, а якщо хтось посмів йому суперечити або складати конкуренцію, він дуже злився.

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"При геніальному таланті там було величезне его: я, і все. Коли всі кругом "Який ви талановитий", то добре. А якщо, наприклад, хтось скаже: "Я теж актор хороший" - все. Не дай Бог потрапити до нього в немилість. Якщо когось не злюбив, діставалося по повній. Однак я вважаю, що талановитій людині потрібно все прощати за геніальний талант", - додав Задніпровський.

Чим відомий Назар Задніпровський

Назар Задніпровський - український актор, який зіграв у таких серіалах як "Слуга народу", "Будиночок на щастя", "Скажене весілля", "Великі Вуйки", "Любов і блогери" та інших.

Також він є актором Театру імені Івана Франка. Варто відзначити, що Задніпровський з дитинства мріяв стати актором, бо народився в сім'ї діячів мистецтва.

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