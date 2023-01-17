За його словами, Примадонна забезпечила собі безбідну старість.

Колишній стиліст російської співачки Алли Пугачової - Джордж Ровалс - розсекретив доходи Примадонни. За його словами, свого часу вона заробила нечувані гроші.

У коментарі росЗМІ він зазначив, що Пугачова завжди відкладала гроші на "чорний" день, бо знала, що проживе дуже довге життя.

"Вона як у воду дивилася. Цей "чорний" день для неї настав. Тепер вона просить про одне: "Ви, головне, мене підтримуйте!". А за її гроші не хвилюйтеся: там все нормально", - сказав Ровалс.

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Він додав, що не варто вірити чуткам про бідність Примадонни і що вона втратила всі гроші.

"Такі гроші, які є у неї, вам навіть і не снилися. Ви навіть ці нулі порахувати не зможете", - додав чоловік.

Чим зараз займається Алла Пугачова

Після початку повномасштабної війни в Україні Алла Пугачова залишила Росію. Разом з родиною вона переїхала до Ізраїлю, де вже отримала паспорт. Кілька разів вона поверталася в РФ, проте ненадовго.

Відомо, що в країні-агресора Примадонну хотіли позбавити всього майна через засудження війни в Україні. Пізніше з'явилася інформація, що вона дозволила проводити екскурсії у своїй замку в селі Грязь, а виручені гроші передаватиме до фонду першої леді України Олени Зеленської.

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