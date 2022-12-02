Фанати Примадонни отримають унікальний шанс доторкнутися до життя зірки.

Фанати Алли Пугачової зможуть доторкнутися до її життя. Примадонна дозволила проводити екскурсії в своєму замку в селі Грязі Російської Федерації.

Фото квитка опублікував Telegram-канал "Щоденники знаменитостей". Відзначається, що всі охочі під час екскурсії зможуть побачити будуари Пугачової, кімнати її чоловіка Максима Галкіна, гардеробні і клозети.

При цьому будь-яка зйомка заборонена незважаючи на чималу вартість квитка. Подивитися на унітаз Пугачової можна за 10 200 рублів.

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Варто відзначити, що Примадонна не має наміру залишати гроші собі. У квитку зазначено, що виручені кошти підуть до благодійного фонду першої леді України Олени Зеленської.

Пугачова поїхала з Росії - що відомо

29 вересня відома російська співачка Алла Пугачова покинула Росію і переїхала жити в Ізраїль, де вже отримала паспорт.

Після цього з'явилася інформація в ЗМІ писали, Примадонна має намір позбутися свого "замку" в селі Грязь. Повідомлялося, що нібито соосбняк виставили на продаж за 1 мільярд рублів.

Російська влада внесла Максима Галкіна в список "іноагентів", через що Пугачова попросила внести і її у цей список.

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