Ейнат Кляйн впевнена, що у війні переможе саме Україна.

Дружина лідера групи "Машина часу" Андрія Макаревича з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримує нашу країну, як і її зірковий чоловік.

Попри те, що зіркове подружжя живе в Ізраїлі, вони допомагають Україні в такий непростий час, а головне в перші дні війни вони засудили злочинний режим Кремля, через що Макаревича незабаром назвали "іноагентом" в РФ.

Цього разу Ейнат Кляйн, яка народилася і живе в Ізраїлі, оприлюднила фото з їхнім сином. Дівчина постала з синій сукні, а хлопчик - в жовтому боді. Саме ці кольори символізують прапор України.

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"Перемога буде за ними", - написала українською мовою під фото Ейнат.

"Ви чудові. Будьте щасливі", "Привіт вам з Харкова", "Ви найкращі", "Обов'язково переможемо", "Так, наші діти будуть жити, знаючи, що Україна перемогла", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич продав на благодійному аукціоні унікальну амфору. Гроші, виручені від продажу, були передані іменитому українському поетові Олександру Кабанову, який живе в Києві.

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