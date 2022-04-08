Українська артистка Сніжана Бабкіна з чоловіком і трьома дітьми покинула Україну.

Сергій і Сніжана Бабкіни разом з трьома дітьми зараз перебувають у Німеччині. Після початку широкомасштабної війни РФ проти України сім'я виїхала з Харкова до Дніпра, а потім вирушила до Європи. Сніжана зізналася - звинувачувала себе за те, що покинула Україну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Бабкіна каже - було яскраве відчуття провини за те, що виїхала з рідної країни в такий період, проте потім прийшло усвідомлення того, що допомагати можна і на відстані.

"У перші дні в Німеччині я стала відчувати провину, тому що багато наших чоловіків, волонтери, музиканти – в Харкові, а ми тут, і ми не можемо їх вивезти. Ми можемо їм тільки допомагати. Пригнічувати себе - це шлях в нікуди, ти з'їси себе і врешті-решт станеш хворим", - розповіла Сніжана.

"Коли ти що-небудь робиш - зникає почуття провини і з'являється джерело енергії", - уточнила Бабкіна.

Нагадаємо, Осадча опублікувала лист дитини до загиблої матері.

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