Телеведуча виклала фотографію листа дитини, мати якого розстріляли "орки".

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася з підписниками фотографією листа дев'ятирічної дитини, чия мама померла через обстріл окупантами.

"Лист сина до мами. Вони тікали на машині з Гостомеля і їх розстріляли орки. Мама загинула, хлопчик 9 років вижив. Він застряг в машині і після аварії не міг вибратися. Його витягли люди і забрали в підвал", - написала Осадча в Instagram.

"Мамо, цей лист - це подарунок тобі на 8 березня. Якщо ти думаєш, що даремно мене виховувала, то ти не права. Спасибі за кращі 9 років життя. Величезне спасибі за дитинство! Ти найкраща мама в світі. Я тебе ніколи не забуду. Бажаю тобі щастя на небесах! Бажаю тобі потрапити в рай! Зустрінемося в раю! Я постараюся добре себе вести, щоб потрапити в рай! Цілую тебе, Галя!",- сказано в листі.

"Скільки болю ... діти, ви не заслужили цей жах ... немає сил пережити дитяче горе", - прокоментувала Катерина Осадча.

"Це болісно боляче", "Господи дітки наші, Боже мій....", "Це розриває серце. Як хочеться їх усіх обійняти, Господи!", "Чому ми не можемо зупинити час і повернути життя цих ангелів?", - пишуть коментатори під публікацією.

Нагадавши, Осадча побажала росіянам горіти в пеклі, адже кожен з них відповідальний за те, що зараз відбувається в Україні.

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