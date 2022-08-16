Промова Лоліти на відео шокувала мережу.

Український журналіст Дмитро Гордон показав відео з російською співачкою родом з Мукачева Лолітою, яка називає українців "бандерівцями".

На відео Лоліта розповідає про те, що Росія їй дала те, чого не змогла дати Україна.

"Стільки любові, скільки я отримувала і отримую тут, при всіх моїх різних обставинах, неправильній поведінці, моральній і аморальній, мене країна завжди приймала. А країна - це люди", - сказала Лоліта і зазначила, що одного разу в центрі Києва на її маму напав "бандерівець".

Після перегляду цього ролика Дмитро Гордон виніс свій вердикт. За його словами, в Лоліту вселився біс.

"В Лоліту вселився біс. І, схоже, не один", - підписав ролик журналіст.

Нагадаємо, раніше Лоліта раптом згадала, як її маму в Києві вдарив "бандерівець".

"У центрі міста Києва мою маму "бандерівець" або "націоналіст", як хочете, вдарив ззаду по голові. Вона впала, стукнулася головою об бордюр, отримала струс мозку, згодом - мікроінсульт, який ми зараз лікуємо. Ударив він її зі словами: "На своїй "собачій" мові будеш розмовляти у Москві". Це було 6 років тому. Мама дуже просила мене не піднімати ніяких скандалів, тому що вона все життя живе в Києві", - сказала Мілявська.

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