Він намагався розповідати про "успіх" російських компаній.

Дружина політика та колишнього ведучого Олександра Скічка, яка нині мешкає в Італії, посварилася з росіянином. Вона навчається у Мілані, в інституті Marangoni, там Єлизавета Юрушева зустріла викладача, який розповідав про "успіх" російських компаній.

Про свій досвід спілкування з росіянином вона розповіла в Instagram. Коли Юрушева зрозуміла, що перед нею професор-росіянин, вона ледь стрималася, аби одразу не вийти з аудиторії.

За словами дружини Скічка, усередині у неї усе "закипало". Росіянин почав говорити про компанії країни-агресорки. Юрушева сказала, що не хоче обговорювати бренди РФ. Вона намагалася пояснити свою позицію, наводила економічні факти.

Відео дня

Проте викладач усе одно говорив про "успішні" бренди Росії. Він навіть заявив, що думка дружини Скічка нібито помилкова. Втім, вона не дозволила росіянину нав'язати їй свої ідеї.

Юрушева зазначила, що таких людей потрібно "ставити на місце", аби вони не наводили приклади своєї "величної" країни. Росіяни мають знати, що їм ніде немає місця, наголосила дружина Скічка.

"Коли я виходила з класу, гордо сказала "Слава Україні!" - розповіла Юрушева.

Її допис про професора швидко видалили в Instagram. Як зазначила дружина Скічка, комусь він точно "різав очі".

"Мій останній допис про професора, який наводить в приклад компаній країни, яка знаходиться під санкціями всього світу – видалили! Напевно, комусь правда очі ріже. Але нам ніяких публікацій і не треба. Ми і так дуже добре знаємо правду - вона у нас всередині", - написала вона.

Хто такий Олександр Скічко

У минулому Скічко був ведучим на телебаченні. Він працював на багатьох каналах. Окрім цього, у 2017 році він був одним з ведучих пісенного конкурсу Євробачення. У 2019 році Скічко пішов у політику. У 2021 році він отримував посаду радника голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Скічко проживає у шлюбі з Єлизаветою Юрушевою. У них є дві спільні доньки. Також пара виховує сина Юрушевої від першого шлюбу.

Вас також можуть зацікавити новини: