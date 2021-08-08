Сьогодні маленького Мішу охрестили в церкві біля пологового будинку, де народжувала Катерина.

Новоспечені батьки концертний директор Катерина Репяхова і співак Віктор Павлік сьогодні охрестили свого маленького сина Михайла.

Молода мама в своєму Instagram-блозі поділилася кадрами з таїнства хрещення, на яке і вона, і її чоловік одягнули вишиванки. Відомо, що зіркове подружжя вибрали одну пару хресних, в той час, як інші молоді батьки Нікіта Добринін і Даша Квіткова - одразу дві.

Цікаво, що раніше Катерина неодноразово говорила про те, що не хотіла б хрестити сина. Але їй таки довелося погодитися, бо цього дуже хотів Віктор.

"Це бажання і рішення чоловіка. Якби вирішувала тільки я, то не хрестила б. Я дала б право вибору синові. Але є батько, і його бажання для мене так само важливо", - говорила Катя Репяхова.

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Автор: Діана Могилєвич