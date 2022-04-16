Іванна пояснила, що йдеться про серйозний конфлікт, а не про розлучення.

24-річна дружина переможця вокального шоу "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна вперше вирішила прокоментувати новину про те, що пара розлучається менше ніж через рік після народження спільної дочки. Блогерка уточнила, що про розлучення не йдеться. Каже, у них в родині стався серйозний конфлікт.

Про це Іванна розповіла у себе в Instagram-блозі.

Дівчина зазначила, що у них з Романом стався конфлікт, в якому винні обидва. Однак вони не планують розлучатися, і усвідомлюють, що повинні піти один одному на поступки, щоб їх спільна дочка Елізабет росла в повній родині.

Крім того, Іванна заявила, що хейтерам не варто було б поширювати помилкову інофрмацію, не знаючи ситуації.

"Ні, ми з Ромою не розлучилися. У нас зараз реально серйозний конфлікт. Я сподіваюся, що це можливо ще виправити. Я молюся Богу. Я знаю, що ми заради нашої дитини зможемо переступити все, що зараз є. І ми впораємося з цим", - заявила Іванна.

Нагадаємо, 20-річний переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин розлучається з дружиною. Про це пара замислювалася ще місяць тому.

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