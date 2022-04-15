Про це пара замислювалася ще місяць тому.

Дружина українського артиста Романа Сасанчина - Іванна - повідомила сумну новину про те, що вони розлучаються.

"Ми більше не сім'я! А все почалося понад місяць тому. Сумно, але вірю, з часом переболить", – написала дівчина в своєму Instagram.

Більше ніяких подробиць вона не розкрила, та й сам Роман поки ніяк не прокоментував її заяву.

Відомо, що пара познайомилася в 2020 році. Вже через рік Роман зробив пропозицію своїй дівчині, а незабаром стало відомо і про її вагітність.

На початку грудня закохані одружилися, а 30 грудня у них народилася дочка Елізабет.

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