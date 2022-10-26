Нещодавно екс-ведучий проекту "Орел і решка" вдруге став батьком.

Дружина Андрія Бєднякова показала новонародженого сина і поділилася особливостями другого материнства, які вже встигла помітити. Так, телеведуча Анастасія Коротка повідомила, що не зовсім вдало може справлятися зі своїми обов'язками матері. Хоча подякувала шанувальникам за підтримку і за те, що вони вважають її сильною.

"На першому фото: "Щасливе немовля спунькає". На другому фото: "Щаслива мамка охреніває". Це відповідь на всі ваші смс: "Яка ви сильна жінка". Дякую, що вірите в мене більше, ніж я в себе!", - висловилася дружина Андрія Беднякова.

Відео дня

Зазначимо, 20 жовтня стало відомо, що Андрій Бєдняков вдруге став батьком.

З дружиною Анастасією він вже виховує 7-річну дочку Ксенію. Тепер у пари є ще й син. Як повідомив сам шоумен, пологи дружини він пропустив вже вдруге.

"Ласкаво просимо, козаче! Така у мене традиція. Пропускати появу дітей. Вибачте, що я далеко. Але роблю все, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина, Настя. Краща мама", - написав Андрій і опублікував фотографію ніжки новонародженого.

Нагадаємо, зірка "Орла і решки" Бєдняков мило привітав дружину з днем народження.

Вас також можуть зацікавити новини: