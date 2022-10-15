Дружину звуть Анастасія. Шоумен опублікував кілька кумедних кадрів з домашнього архіву з її участю.

Зірка "Орла і решки" Андрій Бєдняков привітав дружину з днем народження у своєму Instagram-блозі. Відомо, що телеведуча Анастасія Коротка сьогодні відзначає своє 37-річчя. Андрій виклав її кумедні фото і написав:

"Твій день народження! А значить, час для кращих фото! Без тебе - мене немає! Спасибі, що ти є".

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На кадрах вона то спить в машині, то йде по пляжу з надувним кругом на голові. Загалом, є над чим посміятися, що і зробили підписники. Анастасія оцінила таку добірку лайком.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков, який веде інформаційну війну і виступає на благодійних концертах на підтримку України, вперше за довгий час побачив доньку. Так, наприкінці вересня чоловік приїхав до дитини на день народження.

Також УНІАН писав, що Бідняков проїхав через "пекло" на передовій у Донецькій області. Після цього він не став хвалитися своєю сміливістю і чесно зізнався, що йому було страшно.

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