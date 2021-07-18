Юлія Леус назвала дочку своїм найкращим подарунком на День народження.

Дружина українського шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус, яка тиждень тому з'їхала від нього, вперше показала обличчя їхньої дочки Аделіни.

Фотографією з малятком дівчина поділилася в Instagram.

Як розповіла Юлія, сьогодні вона святкує день народження, а дочку назвала своїм найкращим подарунком.

"У свій день народження хочу познайомити вас з Аделіночкою. Вона мій подарунок, який зробила собі сама, свою маленьку копію. Що ще можна бажати у свої 35 рочків. Не буду писати про цей важкий рік в моєму житті, я зараз відчуваю себе щасливою і це найголовніше", - прокоментувала фотографію Леус.

Вона також подякувала всім, хто весь цей час її підтримував і зазначила, що вдячна Богу за всі випробування:

"Дякую Богові за все, за всі випробування, вони мене зробили сильнішими і мудрішими, спасибі людям, які були поруч у важкі хвилини. Я все пам'ятаю і шалено ціную. Спасибі моїм рідним і близьким, я без вас не впоралася б. І тепер я впевнена, що все буде інакше, у мене неймовірна підтримка", — додала жінка.

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Нагадаємо, в кінці червня Джеджула заявив в поліцію про зникнення своєї дружини Юлії Леус і їх маленької дочки.

За словами Леус, вона, дізнавшись про коронавірус, вирішила з дочкою Аделіною переїхати тимчасово в іншу квартиру, бо не хотіла заразити своїх близьких. У зв'язку з цим Джеджула подумав, що його дружина і дочка пропали.

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Автор: Григорій Бондар