Андрій Джеджула заявив в поліцію про зникнення рідних.

Український шоумен Андрій Джеджула заявив в поліцію про зникнення своєї дружини Юлії Леус і їх маленької дочки.

За словами Леус, вона, дізнавшись про коронавірус, вирішила з дочкою Аделіною переїхати тимчасово в іншу квартиру, бо не хотіла заразити своїх близьких. У зв'язку з цим Джеджула подумав, що його дружина і дочка пропали.

"Я на кілька днів переїхала. Він мені не писав і не дзвонив і не питав де ми. Мені подзвонили з поліції і сказали, що він заявив про мене як про зниклу безвісти з дитиною. Це при тому, що я була активною в соцмережі. Поліція, звичайно, посміялася і запропонувала його лікарю показати. А мені от цікаво, що живе в голові у цієї людини", - написала Юлія в інста-сторіз.

Варто відзначити, що у Джеджули і Леус постійно виникають конфлікти, які вони виносять на загальний огляд. Крім того, одного разу Юлія звинуватила свого чоловіка в насильстві.

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Автор: Діана Могилєвич