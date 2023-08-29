Лілія Адаменко розповіла свою версію аварії, що сталася.

Потерпіла в ДТП з блогеркою Дашею Квітковою - Лілія Адаменко - розповіла свою версію того, що сталося. За її словами, саме Даша була винуватицею аварії.

На своїй сторінці в Instagram дівчина написала, що Квіткова проїхала на червоне світло світлофора і врізалася в автомобіль Tesla, пасажиркою якого вона була.

Дівчина додала, що Porsche, який їхав з ними з правого боку врятував їм життя, зсунувши удар з водійських дверей до крила машини.

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"О 14:00 Lexus влетів у нас, виїхавши на червоний колір. Є камери, є свідки. Тут вже порушено кримінальну справу, тому що, на жаль, все ж є постраждала і це зафіксовано", - написала дівчина.

Також вона розповіла, що на місце аварії відразу ж приїхала адвокат Квіткової, яка забороняла іншим учасникам аварії знімати відео і робити фото.

Крім того, за словами Адаменко, адвокат натякала на те, що саме водій Tesla перевищив швидкість, через що і сталася ДТП, а не Квіткова порушила правила дорожнього руху.

ДТП з Дашею Квітковою - що відомо

27 серпня Даша Квіткова потрапила в ДТП на Академмістечку. Дівчина їхала в пологовий будинок до Тані Парфільєвої на виписку, але не доїхала через зіткнення з іншими машинами.

Сама Квіткова розповіла, що повертала на перехресті і в бік Lexus, за кермом якого вона була, в'їхали дві машини.

"Скарг на самопочуття в учасників ДТП не було, крім однієї дівчини, у якої забій руки. Вона наполягала на виплаті їй грошової компенсації. Я відмовилася це робити", - сказала Даша.

Вона зазначила, що через відмову платити почали поширюватися чутки, що вона нібито намагається приховати аварію і уникнути відповідальності. Однак, як каже Квіткова, це не так.

"Я, як і всі інші учасники ДТП, готова нести відповідальність, згідно з рішенням суду. Всі обставини аварії були офіційно зафіксовані поліцією", - додала дівчина.

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