Блогерка розкрила подробиці аварії.

Блогерка-мільйонник Даша Квіткова в Instagram розповіла, що вчора у неї був дуже складний день, проте ніяких подробиць не розкрила. Пізніше з'явилася інформація, що знаменитість влаштувала ДТП в центрі Києва і спробувала це приховати.

Telegram-канал "Реальний Київ" повідомляє, що винуватицею ДТП була саме Квіткова. Вона на орендованому автомобілі Lexus проїхала на червоне світло світлофора, в результаті чого постраждали чотири машини - два авто Tesla, Ford Mustang і Lexus.

Відзначається, що блогерка взяла елітне авто на тест-драйв, тому зараз намагається уникнути відповідальності, бо вона також постраждала в аварії.

Шанувальники в соціальних мережах, дізнавшись цю інформацію, почали питати у Квіткової подробиці, проте блогерка видаляла ці коментарі.

Реакція Даші Квіткової на звинувачення

Пізніше блогерка все ж вийшла на зв'язок з шанувальниками і розповіла, що вперше в житті потрапила в ДТП. На щастя, всі залишилися живі.

"Я повертала на перехресті і мені, в бік Lexus, за кермом якого я була, в'їхали дві машини. Скарг на самопочуття в учасників ДТП не було, крім однієї дівчини, у якої забій руки. Вона наполягала на виплаті їй грошової компенсації. Я відмовилася це робити", - сказала Даша.

Вона додала, що ніколи не вирішує питання грошима або відмазуванням.

"Я, як і всі інші учасники ДТП, готова нести відповідальність, згідно з рішенням суду. Всі обставини аварії були офіційно зафіксовані поліцією. Тому розповідати, що я намагаюся уникнути відповідальності, через те, що відмовилася платити пасажирці Mustang - неправда", - додала Квіткова.

Нагадаємо, раніше гуморист з "Розсміши коміка" потрапив у жахливу ДТП.

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