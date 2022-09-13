Ініціатором романтичних стосунків була Осадча.

Українські телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча розповіли, як зароджувалися їхні романтичні стосунки і хто був ініціатором.

В ефірі "Сніданку з 1+1" подружжя зізналося, що іскра між ними пробігла ще на зйомках шоу "Голос.Діти". Виявляється, що після зйомок закохані могли разом повечеряти, а потім Юрій підвозив Катю додому.

Як зізналася сама зірка 1+1 Осадча, Горбунов перший їй зізнався в коханні, але ініціатором стосунків все ж була саме вона. Як це сталося? В одній з програм Горбунов розповідав, що після того як підвозив Катю додому, вона кілька разів пропонувала йому зайти в гості, але перші два рази він відмовився, бо у нього були інші плани.

На третій раз він все ж зайшов до неї на чай. Пізніше, каже Юрій, дружина згадувала йому ту ситуацію і в жартівливій формі говорила, що якби він і втретє відмовився, то вона подумала б, що він нетрадиційної орієнтації.

Зазначимо, закохані одружилися в 2017 році. У шлюбі у них народилося двоє синів Іван і Данило. Також у Каті є син Ілля від першого шлюбу.

Нагадаємо, раніше Горбунов ніжно привітав Осадчу з днем народження.

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