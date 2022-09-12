На честь 39-річчя своєї дружини телеведучий показав шанувальникам архівні кадри з сімейного альбому.

12 вересня українська телеведуча Катерина Осадча святкує день народження. Сьогодні їй виповнилося 39 років. Чоловік Каті Юрій Горбунов дуже зворушливо привітав її у своєму блозі.

"З днем народження, кохана! У нашій родині 12 вересня має особливе значення! Це твій день! Я дуже хочу, щоб всі твої задуми, проекти, мрії і бажання завжди збувалися! Ти заслуговуєш на все найкраще!", - звернувся Горбунов до своєї коханої дружини.

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Також він опублікував архівні фото Каті і синів.

"Дякую тобі за наших діток, за наших хлопців! За те, що ти така чудова мама! Пам'ятай - я завжди поруч! Люблю тебе безмежно! І нехай швидше настане велика перемога!", - додав Юрій.

Шанувальники в коментарях приєдналися до слів Горбунова і побажали Осадчій всього самого найкращого. Сама Катя подякувала чоловікові за такі теплі і важливі слова.

Нагадаємо, Юрій Горбунов видав племінницю заміж за воїна ЗСУ. Весілля, яке мало відбутися ще 26 лютого, перенеслося на вересень.

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