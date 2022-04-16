За словами українського телеведучого, Сабуров боявся втратити все.

Український шоумен і телеведучий Олексій Дурнєв пояснив, чому російський комік Нурлан Сабуров спочатку мовчав про війну, потім уникав відповіді на питання, і в підсумку зганьбився на весь світ.

Свою позицію Дурнєв висловив в інтерв'ю "Україна 24".

"Вони помиляються в тому, що вони думають, що до них не доберуться. Вони думають, що вони зможуть мовчанням завжди собі виторгувати зрозуміле осяжне майбутнє. Але це не так. Якщо в країні зараз не залишилося жодного незалежного журналіста і медіа, то нікому вже вписатися. Коміки - це наступні. Ти ж не можеш весь час жартувати про те, яка у тебе дружина кінчена", - прокоментував Олексій Дурнєв.

Нагадаємо, Російський комік Сабуров оскандалився невдалим жартом про вбитих українців. До нього підійшла дівчина в білій сукні з червоними плямами, яка символізує вбитих окупантами українок. "Вибачте, це місячні?"- сказав Сабуров.

Вас також можуть зацікавити новини: