Якщо раніше Сабуров просто відмовчувався про війну в Україні, то зараз він потрапив у скандал.

Російський комік Нурлан Сабуров зараз активно дає концерти в США. Ледь не на кожному його виступі емігранти задають одне і те ж питання: "Що ти думаєш про війну в Україні?"

При цьому комік постійно відмовчується. Одного разу він лише сказав, що у нього є сім'я, за яку він переживає, тому кровопролиття в нашій країні він не буде коментувати.

Під час останнього виступу знову не обійшлося без питань про Україну. До Сабурова підійшла дівчина в білій сукні з червоними плямами, яка символізує вбитих окупантами українок.

"Вибачте, це місячні?"- сказав Сабуров.

І якщо російська аудиторія сприйняла цей невдалий жарт з гумором, то українські знаменитості розкритикували Сабурова в пух і прах.

"Жарт про місячні в твоєму гівноспічі остаточно вбила в тобі людину. А мужика там і не було", - написала Даша Астаф'єва.

А ось Маша Єфросиніна оприлюднила листування з активісткою, яка була присутня на мітингу перед концертом Сабурова. Дівчина розповіла, що росіяни, які живуть в США, показували їм середній палець, коли їм намагалися донести правду про війну в Україні.

Нагадаємо, раніше дівчину з українським прапором не пустили на концерт коміка Сабурова.

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