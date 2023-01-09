Артистка розповіла, що з життя пішов композитор, з яким вона давно разом працювала.

Відома українська співачка і переможниця Євробачення Джамала повідомила трагічну новину - помер композитор Сергій Куценко, з яким вона тісно співпрацювала останні півтора року. Ось що написала зірка у своєму блозі:

"У мене сталося горе. Помер мій друг і без перебільшення – абсолютний геній. Музикант, композитор, аранжувальник, оркестровщик, поет, режисер, оператор і батько. Тільки з ним я могла бути в творчості на всі 100% і 24/7. Так що там... Просто бути музикою, весь час поруч з ним. Він справді справжній геній".

Джа додала, що саме Куценко був першою людиною, якій вона подзвонила рано вранці 24 лютого, коли почалася війна.

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"У прямому сенсі ховав від бомб весь матеріал, всю мою музику. І повинен був завантажити це все з поганим зв'язком, щоб перекинути на жорсткі диски і файлообмінник. Він розповідав, як залишав будильник на кожні 2 години для того, щоб керувати завантаженням... Два тижні поспіль. Після цього він так хвилювався за дітей, яких потрібно було вивезти... За маму, яка була незрячою. Їй було 83 роки і за якою повністю доглядав він", - поділилася спогадами артистка.

Через що помер Сергій Куценко - невідомо.

Нагадаємо, Джамала відправилася у свій перший тур по Північній Америці.

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