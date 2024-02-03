У неї вже великий термін.

Українська співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона чекає на третю дитину.

На своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила фотографію, на якій постала в ніжній обтислій сукні і показала вагітний животик.

"При надії. Це так глибоко... і зараз зовсім по-іншому це сприймаю. У мене є надія, віра і величезна любов", - підписала кадр артистка.

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Як відреагували користувачі мережі

"Який кайф! Сил тобі і малюкові"

"Вітаю! Це прекрасно"

"Вау, які хороші новини"

"Буде дівчинка"

Варто відзначити, що термін вагітності і стать дитини Джамала поки тримає в секреті.

Відомо, що у неї є вже двоє дітей - Емір-Рахман і Селім-Гіарй, яких вона народила в шлюбі з Сеіт-Бекіром Сулеймановим. Пара разом з 2016 року, а в 2017 офіційно зіграла весілля.

Нагадаємо, раніше про вагітність оголосила Лілія Ребрик. У неї з чоловіком Андрієм Диким народиться ще одна дочка.

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