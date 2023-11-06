Вони з чоловіком влаштували гендер-паті.

Телеведуча Лілія Ребрик разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким чекає на третю дитину. Днями пара влаштувала гендер-паті, під час якого з'ясувала, хто у них народиться.

Так, подружжя разом з доньками - Діаною і Поліною - випустили дим зі спеціальних балонів. Дим рожевого кольору говорить про те, що в родині народиться ще одна дівчинка, а синій вказує на хлопчика.

В результаті стало відомо, що Ребрик і Дикий стануть батьками третьої дівчинки. Ім'я, яке вони вибрали для малятка, пара поки не озвучує.

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"Ми чекаємо на тебе", - підписала кадр Лілія.

Варто відзначити, що дочка Поліна хотіла ще одну сестричку, а Діана мріяла про братика. Сама Ребрик говорила, що їй все одно, хто народиться, але їй хотілося б відчути себе в ролі мами хлопчика.

Нагадаємо, про вагітність Лілії Ребрик стало відомо в жовтні 2023 року. Вона поділилася фотографіями з сімейної фотосесії, де засвітила вагітний животик.

Пізніше вона відповіла на критику щодо того, що завагітніла, щоб її чоловік "відкосив" від служби в ЗСУ. Телеведуча заявила, що вони з Диким мріяли про третю дитину.

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