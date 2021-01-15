Відома українська співачка Джамала розказала прихильникам, що набрала зайвих кілограмів.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
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За словами артистки, останнім часом вона погладшала на 10 кілограмів.
"Тут (на фото - УНІАН) я важу 59 кг. Зараз моя вага - 69 кг", - розкрила секрет співачка.
Джамала настроєна оптимістично та намагатиметься позбутися зайвої ваги:
"Отже, розпочинаю боротьбу з накопиченою "десяточкою"! Якщо цікаво, буду ділитися з вами своїми успіхами й новими правилами", - написала співачка.
Нагадаємо, що минулого року Джамала стала мамою вдруге. Співачка народила сина.
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