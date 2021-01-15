Артистка повідомила, що починає боротьбу із зайвими кілограмами.

Відома українська співачка Джамала розказала прихильникам, що набрала зайвих кілограмів.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожНадихаємося: названо зірок, які екстремально схудли у 2020 році

За словами артистки, останнім часом вона погладшала на 10 кілограмів.

"Тут (на фото - УНІАН) я важу 59 кг. Зараз моя вага - 69 кг", - розкрила секрет співачка.

Джамала настроєна оптимістично та намагатиметься позбутися зайвої ваги:

"Отже, розпочинаю боротьбу з накопиченою "десяточкою"! Якщо цікаво, буду ділитися з вами своїми успіхами й новими правилами", - написала співачка.

Нагадаємо, що минулого року Джамала стала мамою вдруге. Співачка народила сина.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Лиманська