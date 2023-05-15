Співачка приховувала фінал свого номера.

Переможниця Євробачення-2014 Джамала цього року стала запрошеним гостем на конкурсі. У Ліверпулі вона виконала пісню "1944", яка колись і принесла їй перемогу.

Наприкінці виступу знаменитість заспівала "Слава Україні! Героям слава!" Однак на прогонах свого номера Джамала цього не робила, адже боялася "спалитися" перед організаторами конкурсу. Зазначимо, на Євробаченні заборонено говорити про політику.

"Вболівала за наших і, звичайно, трохи за себе. Тому що на всіх прогонах приховувала фінал пісні. Хвилювалася, що виріжуть", - розповіла Джамала в інста-сторіз.

Однак пізніше співачка подякувала Великій Британії, що вони не вирізали з ефіру її заклик.

Крім того, представник Молдови на Євробаченні-2023 подякував Україні за мир в його країні.

На Євробаченні прозвучало антивоєнне гасло

Учасник з Румунії Теодор Андрій пішов проти правил і в другому півфіналі прокричав зі сцени антивоєнне гасло. В кінці свого номера він прокричав в мікрофон: "Make love, not war" (Займайтеся любов'ю, а не війною).

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