Глядачі почули звернення Теодора Андрія, він кричав зі сцени.

Попри те, що на Євробаченні заборонені політичні висловлювання, вчора, у другому півфіналі, на конкурсі прозвучало антивоєнне гасло. Учасник з Румунії пішов проти правил і прокричав зі сцени про те, що думає.

Так, співак Theodor Andrei (Теодор Андрій) виступав з піснею D.G.T. (Off and On). Він став наймолодшим представником Румунії на Євробаченні, йому 18 років.

Для виступу співак обрав рожевий костюм - піджак, брючні шорти. Свій образ він доповнив високими рожевими шкарпетками і кремовими черевиками на грубій підошві. У своїй пісні він співав про любов і пристрасть.

"То все закінчується, то знову починається. Немов пісня на радіо, вона зводить мене з розуму. Вивертає мені душу навиворіт, знає брудні слівця. Ця щоденна гра, змушує мене засипати одному", - йдеться в пісні артиста з Румунії.

В кінці свого номера він прокричав в мікрофон: "Make love, not war" (Займайтеся любов'ю, а не війною). Це гасло вважається антивоєнним, одним з перших його озвучив Джонн Леннон, вокаліст легендарної групи The Beatles. Однак вважається, що його придумав соціальний критик Гершон Легман, він виступав проти війни у В'єтнамі.

Гасло, яке Теодор Андрій прокричав зі сцени, можна почути на останніх секундах виступу. Фрагмент навіть потрапив на відео, яке розмістили на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

Євробачення-2023 - як пройшов другий півфінал

Вчора, 11 травня, в Ліверпулі пройшов другий півфінал Євробачення. Свої конкурсні номери показали 16 країн-учасників, проте тільки 10 з них пощастило потрапити до гранд-фіналу.

Згідно з результатами, у фінал пройшли Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія і Словенія. На сцені виступали і запрошені зірки. Українська співачка Марія Яремчук зірвала овації, вона виступала разом з OTOY та учасницею дитячого Євробачення-2022 Златою Дзюнькою.

