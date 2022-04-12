Вторгнення РФ в Україну 24 лютого артистка застала в столиці.

Українська співачка Джамала, яка в 2016 році виграла Євробачення, зізналася, що в перші дні після повномасштабного вторгнення окупантів була в Києві. Після декількох днів, проведених в бомбосховищі, Джамала все таки зважилася вивезти своїх дітей за кордон, щоб забезпечити їм безпеку.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Джамала розповіла, що вона з дітьми пішки йшла від української частини кордону до румунської. Її старший син зрозумів причину поїздки, хоча зірка зізнається - пояснити йому було це вкрай складно.

"Я пояснювала старшому, я сказала, що треба мені допомогти, у нас війна: "це така гра, де ми повинні перемогти, а щоб перемогти, ти повинен мені допомогти". І це спрацювало", - поділилася артистка.

Коли Джамалі вдалося виїхати з України, і вона з дітьми відчувала безпеку, то перше, що вона зробила - почала шукати шляхи, як допомогти своїй країні. Саме тоді і виникла ідея благодійних концертів та збору коштів для біженців.

Крім того, Джамала вважає своїм обов'язком доносити до іноземців інформацію про те, що відбувається в Україні, розповідати реальні історії.

"Вони співчувають, але до кінця не всі розуміють, що відбувається. Людям, що живуть в достатку, світі, цивілізації, їм важко зрозуміти, як сусід може прийти і почати вбивати", - розповіла співачка.

Нагадаємо, поет Жадан отримав німецьку премію Свободи.

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