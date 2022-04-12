Гроші він пообіцяв віддати волонтерам.

Український поет, письменник і музикант родом з Харкова Сергій Жадан отримав німецьку премію Свободи. Премія заснована фондом легендарного журналіста і видавця Франка Ширрмахера. Грошова винагорода становить трохи більше 300 тисяч гривень.

На своїй сторінці в Facebook Жадан повідомив, що передасть всі кошти на допомогу українським військовим.

"Премія Свободи цього року вручається вперше разом з традиційною премією фонду. Дякуємо організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага і підтримка світу дійсно дуже важливі. Грошову складову премії - 10 000 Швейцарських франків – з радістю віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей. Працюємо далі! Працюємо на перемогу!",- зазначив Сергій Жадан.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Сергія Жадана номінували на Нобелівську премію з літератури.

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