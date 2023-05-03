Співачка вважає, що треба позбутися російських колоніальних наративів про Крим.

Українська співачка, переможниця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2016, Джамала закликала українців думати про повернення тимчасово окупованого Росією Криму ментально не заради "чебуреків". Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу на тему: "Культурні заходи України в рамках пісенного конкурсу Євробачення".

"Я хотіла би дуже, щоб кожен українець розглядав себе як частину Криму. Поверніть в собі Крим ментально, в першу чергу самі. Я не хочу, щоб ви повернули Крим задля чебуреків та морька. Ні", - сказала Джамала.

Співачка зазначила, що хоче, аби українці повернули в собі Крим зі справжньою історією. Вона додала, що антична епоха історії є теж українською.

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"Щоб ви відчували себе нащадками таврів, кіммерійців, скіфів, гунів і т.д...Ми хочемо збити цю колоніальність - там Лівадійський палац, Воронцовський палац, тропа Голіцина, Пушкін там сидів... Ні, тут був Ханський палац, тут відбувалася історія, коли Алім Айдамак ходив зі своїми партизанами і робив те, що роблять зараз наші в Криму, підпалюючи цю бавовну", - наголосила Джамала та додала, що хоче розповісти про усе це музикою.

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла, чи можуть TVORCHI перемогти на Євробаченні-2023.

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