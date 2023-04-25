За її словами, вони можуть поборотися за перше місце.

Українська співачка Джамала розповіла, хто може перемогти цього року на Євробаченні. За її словами, традиційно цікавими будуть виступи учасників зі Скандинавії, однак ще зарано робити будь-які прогнози, адже треба дочекатися живих виступів.

Проте, як вважає Джамала, перше місце може посісти співачка Loreen, бо вона сильна виконавиця з класною піснею.

А от щодо гурту TVORCHI Джамала сказала, що це талановитий дует з сучасним та якісним звучанням. Тому, якщо гурт переможе, то це точно буде не через війну в Україні.

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"Думаю, TVORCHI мають усі шанси поборотися за перші місця. Я не вважаю, що взагалі є таке явище як перемога на Євробачені "з політичних міркувань". Так, перше місце на тогорічному конкурсі - це як велика робота Kalush Orchestra, так і прагнення глядачів підтримати Україну. Втім, я бачу тут не політику, а звичайні людські емоції та співчуття", - сказала співачка в коментарі УНІАН.

Вона додала, що Євробачення - це першочергово про культурний обмін, про розширення власних музичних горизонтів і платформу, яка дає тобі безліч можливостей. Тому друге, третє, десяте місце - в жодному разі не трагедія.

"Нагадаю, що у XXI столітті Україна вигравала конкурс найчастіше, тому відібрати в нас титул "наймузичнішої" країни Європи не так легко. В будь-якому випадку ми вболіваємо та підтримуємо хлопців з TVORCHI і бажаємо їм перемоги", - сказала Джамала.

Нагадаємо, раніше Данилко прокоментував виступ TVORCHI на Євробаченні. За його словами, він не прихильник такої музики.

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