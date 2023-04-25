Українська співачка Джамала розповіла, хто може перемогти цього року на Євробаченні. За її словами, традиційно цікавими будуть виступи учасників зі Скандинавії, однак ще зарано робити будь-які прогнози, адже треба дочекатися живих виступів.
Проте, як вважає Джамала, перше місце може посісти співачка Loreen, бо вона сильна виконавиця з класною піснею.
А от щодо гурту TVORCHI Джамала сказала, що це талановитий дует з сучасним та якісним звучанням. Тому, якщо гурт переможе, то це точно буде не через війну в Україні.
"Думаю, TVORCHI мають усі шанси поборотися за перші місця. Я не вважаю, що взагалі є таке явище як перемога на Євробачені "з політичних міркувань". Так, перше місце на тогорічному конкурсі - це як велика робота Kalush Orchestra, так і прагнення глядачів підтримати Україну. Втім, я бачу тут не політику, а звичайні людські емоції та співчуття", - сказала співачка в коментарі УНІАН.
Вона додала, що Євробачення - це першочергово про культурний обмін, про розширення власних музичних горизонтів і платформу, яка дає тобі безліч можливостей. Тому друге, третє, десяте місце - в жодному разі не трагедія.
"Нагадаю, що у XXI столітті Україна вигравала конкурс найчастіше, тому відібрати в нас титул "наймузичнішої" країни Європи не так легко. В будь-якому випадку ми вболіваємо та підтримуємо хлопців з TVORCHI і бажаємо їм перемоги", - сказала Джамала.
Нагадаємо, раніше Данилко прокоментував виступ TVORCHI на Євробаченні. За його словами, він не прихильник такої музики.