Зірка померла у своєму будинку в Парижі.

У Франції померла легендарна співачка і актриса Джейн Біркін. Зірці було 76 років.

Вона померла у своєму будинку в Парижі, 16 липня. Про смерть зірки повідомляє французьке видання Liberation.

"Від лялечки до захопленої художниці, співачка і актриса, вперше представлена Сержем Генсбуром, буде позначати Францію своїм британським акцентом протягом всієї кар'єри, відзначеної успіхом. Вона була знайдена мертвою у віці 76 років у своєму будинку в Парижі", - вказали журналісти.

Причини смерті Джейн Біркін поки що не повідомляються. Однак раніше вона скасовувала концерти через проблеми зі здоров'ям. Співачка розповідала, що бореться з лейкемією.

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