Ведучий відреагував на візит путініста в тимчасово окуповане місто.

Російський фрік Микита Джигурда відвідав тимчасово окуповану Волноваху. Там він зачитав свої "патріотичні" віршики. Путініст стояв біля будівлі міської адміністрації та розповідав про свою любов до країни-агресорки.

Джигурда хвалився тим, що нібито відвідав Вугледарський напрям. Він співав пісні, жалівся на відсутність світла та намагався хизуватися своєю сміливістю.

На це вже відреагував український телеведучий Андрій Бєдняков. Він висміяв пропагандиста та розповів, чому РФ вирішила відправити Джигурду до Волновахи.

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"Черговий ... приїхав до української Волновахи. Потримав гранати, порозповідав вірші. Нікітка Джигурда про "ракову опухоль" вєщаєт", - написав Бєдняков у Stories.

За словами ведучого, Джигурда був спробою РФ відповісти на те, що Україну нещодавно відвідав Орландо Блум. Як зазначив Бєдняков, це "гідна відповідь" на візит голлівудського актора, який підтримує нашу країну.

Що Джигурда говорить про війну

Російський артист родом з Києва вже давно живе в РФ і підтримує путінський режим ще з 2014 року. Після 24 лютого 2022 року Джигурда не засудив повномасштабну війну, яку країна-агресор розв'язала проти України. Однак він залишався громадянином нашої країни. Лише восени 2022 року Джигурда отримав російське громадянство.

Фрік відкрито підтримує вбивства українців. Він називає війну "кармічним бумерангом". "Ви знущалися над людьми вісім років і хочете уникнути кармічного бумеранга? Це неминуче. І Путін тут ні при чому, є вищі кармічні закони, все.Трагедія? Так. Перемога Росії неминуча", - стверджував Джигурда.

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