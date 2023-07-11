Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що в країну-агресора незабаром приїде голлівудський актор Джонні Депп.
Повідомляється, що актор повинен нібито приїхати в Москву цієї осені, щоб записати спільний трек з російською групою "ЯМОРЕ". За зйомки в кліпі він попросив нібито 370 тисяч доларів (13,5 мільйонів гривень).
РосЗМІ пишуть, що знаменитість просив більше, але в підсумку погодився на цю суму. Також йдеться про те, що Депп "замовив" екскурсію по маршруту Калінінград - Зеленоградск - Куршська коса - Світлогорськ - селище Янтарне.
Крім того, група "ЯМОРЕ" говорить, що Джонні дуже простий у спілкуванні, не будує з себе нікого.
"Класний мужик. Вже активно йде підготовка до його приїзду, а усвідомлення, що це не сон, ще не прийшло", - процитували співрозмовника пропагандисти.
Варто відзначити, що сам Джонні ніяк не коментує цю інформацію.
Нагадаємо, раніше Джонні Депп налякав шанувальників гнилими зубами.