Захід розпочався ще до того, як оголосили вердикт на судовому засіданні.

Актор Джонні Депп вирішив гучно відсвяткувати свою перемогу в суді над екс-дружиною Ембер Херд. За скандальним шлюборозлучним процесом стежив весь світ. Суд відновив репутацію зірки "Піратів Карибського моря". Про це повідомляє видання "Page Six".

Відомо, що "переможна" вечірка відбулася у клубі Laylow в Ноттінг-Хіллі (Лондон). У компанії актора були його колеги і друзі. Джерело повідомляє, що святкування обійшлося Деппу в 300 мільйонів доларів.

"Це була справжня тусовка, і вона не кінчалася. Джонні ще не знав, що виграв суд. Було витрачено дуже багато грошей. Вино, коктейлі, приміщення було не з дешевих, але тоді підійшло до кінця протистояння Джонні з Ембер - очевидно, він вирішив відзначити як слід", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Ембер Херд зізналася, що підклала в ліжко Джонні Деппа фекалії - мережа вибухнула мемами.

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