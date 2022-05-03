За шлюборозлучним процесом цієї пари стежить весь світ.

У середині квітня телеканал Sky News запустив трансляцію судових засідань шлюборозлучного процесу Джонні Деппа і Ембер Херд. Користувачі активно стежать за цією темою і обговорюють її в соціальних мережах. Одним з найбільш обговорюваних моментів стало визнання Ембер Херд в тому, що актриса забруднила ліжко колишнього чоловіка фекаліями після його заяви про наміри розлучитися.

Скандальна історія сталася ще у 2016 році. На суді Херд зізналася, що таким чином намагалася "пожартувати" над своїм чоловіком. Депп уточнив, що це сталося після його заяви про наміри розлучитися.

Спочатку актриса сказала чоловікові, що ліжко нібито забруднили собаки (тоді у пари жили два йоркширських тер'єри). Проте Джонні Депп не повірив своїй тодішній дружині, оскільки екскременти були мало схожі на собачі.

На суді Депп сказав, що дана ситуація "розсмішила його своєю гротескністю".

На цю тему користувачі створили навіть "кліп".

Відзначимо, суд Джонні Деппа і Ембер Херд у квітні 2022 року - це спроба актора реабілітувати свою кар'єру, оскільки в 2017 році актриса звинуватила чоловіка в насильстві. Після цього виконавця ролі Джека Горобця бойкотувати багато голлівудських продюсерів, але найголовнішою втратою стало позбавлення ролі у франшизі "Пірати Карибського моря".

"Я не розумів, як студія могла визнати мене винним без суду і слідства після такого довгого й успішного співробітництва. Але ж мені одного разу пропонували написати шосту частину "піратів". Я завжди думав, що нашим персонажам потрібно дати шанс попрощатися з глядачем. Ми могли б закінчити франшизу на високій ноті і дати героям те, чого вони заслуговували", - прокоментував Депп.

Зараз чимало глядачів підтримують актора, а в мемах найчастіше висміюють поведінку Ембер Херд, натякаючи на те, що вона "добре грає свої емоції".

Нагадаємо, історію Джонні Деппа з Ембер Херд хочуть екранізувати.

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