За словами Деппа, до нього змінилося ставлення продюсерів.

Американський актор Джонні Депп заявив, що його бойкотують голлівудські продюсери через суди з екс-дружиною Ембер Херд.

Про це повідомляє The Sunday Times.

За словами Деппа, через звинувачення в домашньому насильстві до нього змінилося ставлення продюсерів. Наприклад, фільм "Великий" з його участю досі не отримав дату прем'єру.

"І чому? Через те, що Голлівуд мене бойкотує?", - поскаржився Депп.

Також він додав, що незабаром розповість всю правду про їхні стосунки з Ембер Херд.

Нагадаємо, пара одружилася в 2015 році, але їх шлюб тривав всього один рік. Пізніше актор подав до суду на свою екс-дружину після того, як вона одному виданню сказала, що була жертвою домашнього насильства. Торік Депп програв суд виданню, яке раніше написало, що він бив Херд. При цьому 2 серпня 2021 року нью-йоркський суд частково задовольнив клопотання Джонні, який звинувачував Ембер у брехні про пожертвування грошей на благодійність.

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Автор: Діана Могилєвич