Американський актор Джонні Депп заявив, що його бойкотують голлівудські продюсери через суди з екс-дружиною Ембер Херд.
Про це повідомляє The Sunday Times.
За словами Деппа, через звинувачення в домашньому насильстві до нього змінилося ставлення продюсерів. Наприклад, фільм "Великий" з його участю досі не отримав дату прем'єру.
"І чому? Через те, що Голлівуд мене бойкотує?", - поскаржився Депп.
Також він додав, що незабаром розповість всю правду про їхні стосунки з Ембер Херд.
Нагадаємо, пара одружилася в 2015 році, але їх шлюб тривав всього один рік. Пізніше актор подав до суду на свою екс-дружину після того, як вона одному виданню сказала, що була жертвою домашнього насильства. Торік Депп програв суд виданню, яке раніше написало, що він бив Херд. При цьому 2 серпня 2021 року нью-йоркський суд частково задовольнив клопотання Джонні, який звинувачував Ембер у брехні про пожертвування грошей на благодійність.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Американський Netflix прибрав з бібліотеки фільми за участю Джонні Деппа
- Джонні Депп розповів, що чекає від 2021 року
- Історію судових розглядів Джонні Деппа з Ембер Херд екранізують
- Любов пройшла, зів'яли помідори: найбрудніші зради в історії шоу-бізнесу
- Дочка Джонні Деппа закрутила новий роман: розсекречено ім'я бойфренда моделі