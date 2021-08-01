Артист розповів про своє особисте життя.

Український артист Дзідзьо, який нещодавно заявив про розлучення зі співачкою Славією, вперше розповів про своє особисте життя.

Так, Дзідзьо 20 років перебував у стосунках зі Славією, але ось уже як рік вони разом не живуть. На ґрунті новин про їх розлучення, з'явилися домисли про те, що у Дзідзьо нове кохання. До речі, йому неодноразово приписували роман з колегою по цеху Олею Цибульською, але вони спростували цю інформацію.

"У мене зараз немає часу на це (відносини, - УНІАН), у мене фільм, монтаж, концерти, альбом готую. Я не встигаю, лягаю спати о 2 годині, встаю о 6", - сказав зірка в програмі "Світське життя".

Також Дзідзьо розповів, якою має бути дівчина, щоб він знову зважився на стосунки.

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"Мила, серцю моєму мила. Я думаю це має бути погляд в очі, і коли я впізнаю людину свого життя, вона буде зі мною", - зазначив виконавець.

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Автор: Діана Могилєвич