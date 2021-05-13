Slavia розповіла, як дізналася про розлучення.

Українська співачка Slavia розповіла, що її шокувала заява Дзідзьо про їхнє розлучення, яке він зробив у програмі "Світське життя".

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Про це вона сказала в програмі "Викриття".

"Це одна з причин, це ще раз підтвердило, що ми нарізно. Сім'я - це "ми" для мене, і ми разом повинні обговорювати ці моменти. Я розчарувалася в сім'ї, саме в нашій родині, тому що у мене за фактом її і так не було. Думаю, мене зараз ніхто не зможе звинуватити в тому, що я не дочекалася, не дотерпіла, щось недопрацювала. Бо я зробила все що можу, моя совість чиста", - заявила жінка.

При цьому співачка впевнена, що Дзідзьо не залишить її без копійки грошей після офіційного розлучення. За словами Slavia, зараз вона живе в орендованій квартирі і у неї є авто марки Lexus.

"Я знаю, що він порядна людина, знаю, що він мене не образить", - впевнена Ярослава.

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Автор: Діана Могилєвич